دولة إفريقية تُعلن فتح سفارة لها في القدس بالصيف المقبل



جاء ذلك، وفق ما قال وزير خارجيتها، ايزنهاور مكاكه، لنظيره الإسرائيلي، غابي اشكنازي، خلال اجتماعهما، أثناء زيارة الأول لإسرائيل، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتقيم كل من إسرائيل وملاوي علاقات دبلوماسية، فيما تقدم إسرائيل لها المساعدة، خاصة في المجال الزراعي.





وتقع ملاوي في شرق أفريقيا، علماً بأن عدد سكانها، يبلغ 19 مليوناً 80% منهم مسيحيون.

رام الله - دنيا الوطنأبلغت مالاوي، إسرائيل، أنها ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، في موعد أقصاه الصيف المقبل.