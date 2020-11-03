دولة إفريقية تُعلن فتح سفارة لها في القدس بالصيف المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت مالاوي، إسرائيل، أنها ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، في موعد أقصاه الصيف المقبل.
جاء ذلك، وفق ما قال وزير خارجيتها، ايزنهاور مكاكه، لنظيره الإسرائيلي، غابي اشكنازي، خلال اجتماعهما، أثناء زيارة الأول لإسرائيل، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
أبلغت مالاوي، إسرائيل، أنها ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، في موعد أقصاه الصيف المقبل.
جاء ذلك، وفق ما قال وزير خارجيتها، ايزنهاور مكاكه، لنظيره الإسرائيلي، غابي اشكنازي، خلال اجتماعهما، أثناء زيارة الأول لإسرائيل، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وتقيم كل من إسرائيل وملاوي علاقات دبلوماسية، فيما تقدم إسرائيل لها المساعدة، خاصة في المجال الزراعي.
وتقع ملاوي في شرق أفريقيا، علماً بأن عدد سكانها، يبلغ 19 مليوناً 80% منهم مسيحيون.
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