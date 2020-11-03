سلفيت: قرار بإغلاق صيدلية في ديراستيا لعدم التزام صاحبتها بالحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، إغلاق "صيدلية رغد" في ديراستيا لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من اليوم.



وجاء هذا القرار، بسبب عدم التزام صاحبة الصيدلية بالحجر الصحي، بعد أن تبين وجود حالة إصابة بفيروس (كورونا) داخل أسرتها.



وأكد محافظ سلفيت، على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة، والقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وخاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات في بلدة ديراستيا.