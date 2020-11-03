الرئيس عباس يُعزي رئيس أفغانستان بضحايا العملية الإرهابية التي تعرضت لها جامعة كابول

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد أشرف غني، بضحايا العملية الإرهابية التي تعرضت لها جامعة كابول.



وقال في برقية التعزية، "باسم دولة فلسطين وشعبها، وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومة ولشعب أفغانستان الشقيق، ولعائلات ضحايا العملية الإرهابية البغيضة التي تعرضت لها جامعة كابول، وأودت بحياة وإصابة العديد من أبناء شعبكم الأبرياء، بأحر تعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، معربين عن عميق تضامننا معكم في هذا الحادث الأليم، وعن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الإجرامي وأمثاله ومن يقف وراءه، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار الشعوب وإلحاق الضرر بالأبرياء، مجددين تأكيدنا على نبذ أعمال العنف والتطرف والإرهاب بأشكاله كافة".



ودعا الرئيس عباس، الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية أفغانستان وشعبها الشقيق وشعوب العالم بأسره بكل الخير والسلام.