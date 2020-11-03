عاجل

  • بايدن: سننتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي

  • بايدن: علينا أن نتريث وألا نصدر أحكاما مسبقة

  • بايدن: إذا فزت بفلوريدا سيكون ذلك حاسما

  • بايدن: لدي يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة

  • بايدن يتهم الجمهوريين بالتشويش على العملية الانتخابية

  • جو بايدن: لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه

  • بايدن: ترامب كذب مرات عدة اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات

  • بايدن: الأمريكيون من ذوي الأصول الإفريقية يلعبون دورا هاما جدا في المجتمع الأمريكي

عربي

السعودية: إجراءات جديدة بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي

السعودية: إجراءات جديدة بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، في المملكة العربية السعودية، بوضع حواجز مؤقتة، تمنع دخول السيارات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.

وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية، نقلاً عن مصادر لها، بأن هذه الحواجز لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة، مضيفة: أنه تم أيضاً وضع مطبات صناعية، لتخفيف السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي.

من جهته، أوضح وكیل كلیة الشریعة بجامعة أم القرى، وعضو جمعیة حقوق الإنسان، محمد السھلي، أن التصدي للمخالفین أبرز عبر المقاطع المنتشرة، تضحیات رجال الأمن وجھودھم، دون وقوع أي إصابات في الأرواح، وفف ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف السھلي، أن المسافة بین الساحة وموقع ارتطام السيارة بالباب لا تتجاوز الـ 200 متر، ولكن تواجد رجال الأمن، جعل من الحادثة عبرة لكل من یحاول تجاوز الأنظمة.

وأشار إلى أن ھذا الوقت، یعتبر من أوقات الذروة، إلا أن العمل والتنظیم جعلا الحادثة خالیة من أي إصابات أو أضرار بشریة، منوھاً إلى ضرورة التعامل بجدیة تامة، ما بین جمیع الجھات الأمنیة والحكومیة والخدمیة، مع المعتلین نفسیاً، وعدم ترك المجال لھم في التجول بعشوائیة.

أخبار ذات صلة

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

شاهد: وفاة النائب السابق بمجلس النواب الاردني يحيى السعود في حادث سير

شاهد: وفاة النائب السابق بمجلس النواب الاردني يحيى السعود في حادث سير

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

السيسي لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامي والإرهابين مُدعي الانتماء للإسلام

السيسي لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامي والإرهابين مُدعي الانتماء للإسلام

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: قرار بإغلاق صيدلية في ديراستيا لعدم التزام صاحبتها بالحجر الصحي

سلفيت: قرار بإغلاق صيدلية في ديراستيا لعدم التزام صاحبتها بالحجر الصحي

الرئيس عباس يُعزي رئيس أفغانستان بضحايا العملية الإرهابية التي تعرضت لها جامعة كابول

الرئيس عباس يُعزي رئيس أفغانستان بضحايا العملية الإرهابية التي تعرضت لها جامعة كابول

طوباس: الشرطة تلقي القبض على 15 شخصاً وتضبط مركبتين غير قانونيتين

طوباس: الشرطة تلقي القبض على 15 شخصاً وتضبط مركبتين غير قانونيتين

&#34;الخارجية&#34; تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر لاسطنبول ودبي

"الخارجية" تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر لاسطنبول ودبي

العالول يفتتح المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للحركيات &#34;تعبئة وفكر&#34;

العالول يفتتح المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للحركيات "تعبئة وفكر"

الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في جلبوع

الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في جلبوع

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس ونابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس ونابلس

اشتية يُدين هدم الاحتلال تجمع حمصة البقيعة في طوباس

اشتية يُدين هدم الاحتلال تجمع حمصة البقيعة في طوباس

منوعات

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

عربي

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

شاهد: وفاة النائب السابق بمجلس النواب الاردني يحيى السعود في حادث سير

شاهد: وفاة النائب السابق بمجلس النواب الاردني يحيى السعود في حادث سير

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد