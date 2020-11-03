"المعابر والحدود" بغزة: مغادرة 727 مسافراً ووصول 82 عائداً عبر (معبر رفح) الثلاثاء

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، انتهاء العمل بـ (معبر رفح البري) مساء الثلاثاء في اليوم الثاني من فتحه استثنائياً أربعة أيام في الاتجاهين.



وقالت الهيئة، في تصريح مقتضب، إنه تم إغلاق بوابة المعبر بعد وصول 82 عائداً للصالة الفلسطينية، ومغادرة 727 مسافراً خلال عمل اليوم الثلاثاء، في حين أرجعت السلطات المصرية 28 مسافراً.



ولفتت الهيئة إلى أن العمل بالمعبر، سيستأنف صباح غد الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.



وأشارت الهيئة إلى أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد، بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وقالت: إن الأطقم المختصة، أجرت فحوصات (PCR) لفيروس (كورونا) لجميع المسافرين عبر المعبر في الاتجاهين.



يذكر، وزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت فتح معبر رفح أربعة أيام من الاثنين إلى الخميس، لعبور المسافرين في الاتجاهين.



وقد شهد الاثنين، اليوم الأول لفتح المعبر، مغادرة 685 مسافراً، ووصول 131 عائداً، وإرجاع 55 مسافراً من قبل الجانب المصري.