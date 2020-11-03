طوباس: الشرطة تلقي القبض على 15 شخصاً وتضبط مركبتين غير قانونيتين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم إلقاء القبض على المطلوبين من خلال المتابعة الحثيثة والحواجز المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، وتم إحالتهم جميعاً إلى جهات الاختصاص؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.



من جهته، أكد العميد هيثم دغلس، مدير شرطة المحافظة، أنه يتم تسيير دوريات راجلة ومحمولة على مدار الساعة في داخل المحافظة، للحفاظ على الأمن والنظام العام وفرض القانون.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم على 15 شخصاً مطلوباً للعدالة على قضايا قضائية، وضبطت مركبتين غير قانونيتين.