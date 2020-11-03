تفاصيل اجتماع وزير المالية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام





كما تم التباحث في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، خاصة فيما يتعلق بالشق المالي والاقتصادي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدورها، أكدت تيرستال موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين ودعم مؤسسات الحكومة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، في مقر الوزارة برام الله.وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار جائحة (كورونا) وأثرها السلبي على الاقتصاد في فلسطين.