"الخارجية" تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر لاسطنبول ودبي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن الحصول على الموافقات اللازمة لسفر جميع الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا على المنصة الإلكترونية الأخيرة للسفر إلى تركيا.



كما أكد الفريق، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن العمل جار على ترتيب رحلة؛ لتمكينهم من شراء التذاكر والسفر على متنها، وأنه من المرجح، أن يعلن عن الرحلة خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي على الذين سجلوا على تلك المنصة، وحصلوا على الموافقات عدم الحجز وشراء التذاكر إلا على الرحلة التي سيتم الإعلان عنها من قبل فريق العمل المختص بالوزارة لاحقاً.



وأضاف: أنه سيتواصل كذلك مع المجموعة؛ لطلب التأكد من الأعداد التي استطاعت الحجز وشراء التذاكر منها على رحلة يوم 5/10/2020، كما سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك مع المجموعة من خلال رسائل نصية سترسل لهم جميعاً.



كذلك، أعلن الفريق أن العمل جار أيضاً لترتيب رحلة أخرى لمن سجلوا لديه للسفر إلى دبي، وحصلوا على الموافقات اللازمة، وذلك خلال الأسبوع المقبل.