قناة إسرائيلية: تقديرات كبار المسؤولين بأن بايدن سيُنتخب رئيساً للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
يتوقع المسؤولون الإسرائيليون، فوز جو بايدن، بانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب الرئيس الحالي، دونالد ترامب.
يتوقع المسؤولون الإسرائيليون، فوز جو بايدن، بانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب الرئيس الحالي، دونالد ترامب.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: "تقديرات كبار المسؤولين في إسرائيل، بأن بايدن سينتخب رئيساً للولايات المتحدة، ويستعدون لدخوله إلى البيت الأبيض".
ويتنافس كل من الرئيس الحالي، دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وجو بايدن من الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية.
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