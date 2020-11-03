العالول يفتتح المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للحركيات "تعبئة وفكر"

العالول يفتتح المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للحركيات "تعبئة وفكر"
رام الله - دنيا الوطن
أطلق نائب رئيس حركة فتح الأخ محمود العالول، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للأخوات الحركيات في مؤسسات الدولة، تحت شعار "تعبئة وفكر"، والذي تنظمه اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية، ليستهدف فئة المدراء من العاملات في مؤسسات الدولة، والذي ينظم تحت رعاية مفوض التعبئة والتنظيم الدكتور جمال المحيسن.
وتم الافتتاح بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخت دلال سلامة، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم الأخ عبد المنعم حمدان "أبو المنذر"، والاخت اريج الخليلي عضو المجلس الثوري وقيادة اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية وأمناء سر المكاتب الفرعية، وذلك في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم في مدينة البيرة.
وفي كلمته وجه العالول التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة والصابرة، معرجا على صعوبة المرحلة الحالية من عمر القضية الفلسطينية، وسط تحديات كثيرة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا على أن الأمل والإبقاء عليه سمة لطالما ميزت حركة فتح، والإيمان بحتمية الانتصار علامة فارقة على جبين مسيرة الحركة تاريخيا، كما أكد على أن استنهاض الجهود يتطلب الإبقاء على الحضور الفاعل للمرأة الفلسطينية مؤسساتيا ومجتمعيا، وذلك لأن استعادة روح المبادرة لترك كل عنصر لأثر إيجابي في محيطه هي مسؤولية كل فرد في الحركة.
وأضاف العالول أيضا: "التاريخ قد يبطئ في حركته نتيجة معطيات ما، لكن حتمية انتصار الحق قناعة لا تفارقنا، واستشراف المستقبل يشكل محطة نبقي عليها"، وأشار إلى أن الخيار الاستراتيجي هو الصمود والوحدة ومواجهة التحديات، وأن الشعب الفلسطيني قادر على اجتراح آليات إبداعية لمواجهة التحديات، مستذكرا مبادرات التعليم الشعبي والاقتصاد المنزلي وغيرها من المبادرات الخلاقة التي ابتكرتها نساء فلسطين على مر التاريخ.
ومن جانبها عبرت سلامة عن الاعتزاز بدور المرأة الفلسطينية، مؤكدة أهمية التفاعل مع كل جهد نوعي موجه، ومشددة على أهمية تأصيل روح الحوار والتأمل، بما يعزز الانخراط النشط في استنهاض الحالة الوطنية، فيما وجهت الشكر للجنة الحركية على جهدها في متابعة الكادر وخاصة النساء منهم وتلبية احتياجاتهم بالانخراط بالجهد الوطني الجمعي كما المعتاد.
وبدوره رحب عضو قيادة اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية د. معتصم المحيسن بالحضور والمشاركات، موضحا بأن هذه الدورات تأتي في إطار استكمال مرحلة أولى بعد تخريج الفوج الأول، كما أكد على أن اللجنة الحركية تستهدف من خلال الدورة رفع قدرات الكادر العامل في الوزارات والهيئات الحكومية، موجها الشكر لقيادة الحركة ومفوضية التعبئة والتنظيم على إسناد الجهود لتنفيذ هذا البرنامج الهام.
ويتكون البرنامج من سلسلة دورات للأخوات الحركيات في كافة المؤسسات الرسمية الوزارية وغير الوزارية، لثلاث مستويات وظيفية تتعلق بالفكر التعبوي الفتحاوي، والانتماء للحركة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بانعكاسات دور حركة فتح منذ الانطلاقة ولغاية يومنا هذا، مرورا بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بهدف تفعيل دور المرأة دائما في طليعة العمل الوطني.
وأشارت اللجنة الحركية إلى أن هذه الدورات سيتم توزيعها بواقع 4 جلسات شهرية لكل دورة، على أن تؤخذ التدابير الوقائية حرصا على عدم تفشي فيروس (كورونا)، والسلامة العامة بعين الاعتبار.
أطلق نائب رئيس حركة فتح الأخ محمود العالول، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للأخوات الحركيات في مؤسسات الدولة، تحت شعار "تعبئة وفكر"، والذي تنظمه اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية، ليستهدف فئة المدراء من العاملات في مؤسسات الدولة، والذي ينظم تحت رعاية مفوض التعبئة والتنظيم الدكتور جمال المحيسن.
وتم الافتتاح بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخت دلال سلامة، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم الأخ عبد المنعم حمدان "أبو المنذر"، والاخت اريج الخليلي عضو المجلس الثوري وقيادة اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية وأمناء سر المكاتب الفرعية، وذلك في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم في مدينة البيرة.
وفي كلمته وجه العالول التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة والصابرة، معرجا على صعوبة المرحلة الحالية من عمر القضية الفلسطينية، وسط تحديات كثيرة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا على أن الأمل والإبقاء عليه سمة لطالما ميزت حركة فتح، والإيمان بحتمية الانتصار علامة فارقة على جبين مسيرة الحركة تاريخيا، كما أكد على أن استنهاض الجهود يتطلب الإبقاء على الحضور الفاعل للمرأة الفلسطينية مؤسساتيا ومجتمعيا، وذلك لأن استعادة روح المبادرة لترك كل عنصر لأثر إيجابي في محيطه هي مسؤولية كل فرد في الحركة.
وأضاف العالول أيضا: "التاريخ قد يبطئ في حركته نتيجة معطيات ما، لكن حتمية انتصار الحق قناعة لا تفارقنا، واستشراف المستقبل يشكل محطة نبقي عليها"، وأشار إلى أن الخيار الاستراتيجي هو الصمود والوحدة ومواجهة التحديات، وأن الشعب الفلسطيني قادر على اجتراح آليات إبداعية لمواجهة التحديات، مستذكرا مبادرات التعليم الشعبي والاقتصاد المنزلي وغيرها من المبادرات الخلاقة التي ابتكرتها نساء فلسطين على مر التاريخ.
ومن جانبها عبرت سلامة عن الاعتزاز بدور المرأة الفلسطينية، مؤكدة أهمية التفاعل مع كل جهد نوعي موجه، ومشددة على أهمية تأصيل روح الحوار والتأمل، بما يعزز الانخراط النشط في استنهاض الحالة الوطنية، فيما وجهت الشكر للجنة الحركية على جهدها في متابعة الكادر وخاصة النساء منهم وتلبية احتياجاتهم بالانخراط بالجهد الوطني الجمعي كما المعتاد.
وبدوره رحب عضو قيادة اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية د. معتصم المحيسن بالحضور والمشاركات، موضحا بأن هذه الدورات تأتي في إطار استكمال مرحلة أولى بعد تخريج الفوج الأول، كما أكد على أن اللجنة الحركية تستهدف من خلال الدورة رفع قدرات الكادر العامل في الوزارات والهيئات الحكومية، موجها الشكر لقيادة الحركة ومفوضية التعبئة والتنظيم على إسناد الجهود لتنفيذ هذا البرنامج الهام.
ويتكون البرنامج من سلسلة دورات للأخوات الحركيات في كافة المؤسسات الرسمية الوزارية وغير الوزارية، لثلاث مستويات وظيفية تتعلق بالفكر التعبوي الفتحاوي، والانتماء للحركة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بانعكاسات دور حركة فتح منذ الانطلاقة ولغاية يومنا هذا، مرورا بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بهدف تفعيل دور المرأة دائما في طليعة العمل الوطني.
وأشارت اللجنة الحركية إلى أن هذه الدورات سيتم توزيعها بواقع 4 جلسات شهرية لكل دورة، على أن تؤخذ التدابير الوقائية حرصا على عدم تفشي فيروس (كورونا)، والسلامة العامة بعين الاعتبار.
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