العالول يفتتح المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للحركيات "تعبئة وفكر"











رام الله - دنيا الوطنأطلق نائب رئيس حركة فتح الأخ محمود العالول، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للأخوات الحركيات في مؤسسات الدولة، تحت شعار "تعبئة وفكر"، والذي تنظمه اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية، ليستهدف فئة المدراء من العاملات في مؤسسات الدولة، والذي ينظم تحت رعاية مفوض التعبئة والتنظيم الدكتور جمال المحيسن.وتم الافتتاح بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخت دلال سلامة، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم الأخ عبد المنعم حمدان "أبو المنذر"، والاخت اريج الخليلي عضو المجلس الثوري وقيادة اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية وأمناء سر المكاتب الفرعية، وذلك في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم في مدينة البيرة.وفي كلمته وجه العالول التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة والصابرة، معرجا على صعوبة المرحلة الحالية من عمر القضية الفلسطينية، وسط تحديات كثيرة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا على أن الأمل والإبقاء عليه سمة لطالما ميزت حركة فتح، والإيمان بحتمية الانتصار علامة فارقة على جبين مسيرة الحركة تاريخيا، كما أكد على أن استنهاض الجهود يتطلب الإبقاء على الحضور الفاعل للمرأة الفلسطينية مؤسساتيا ومجتمعيا، وذلك لأن استعادة روح المبادرة لترك كل عنصر لأثر إيجابي في محيطه هي مسؤولية كل فرد في الحركة.وأضاف العالول أيضا: "التاريخ قد يبطئ في حركته نتيجة معطيات ما، لكن حتمية انتصار الحق قناعة لا تفارقنا، واستشراف المستقبل يشكل محطة نبقي عليها"، وأشار إلى أن الخيار الاستراتيجي هو الصمود والوحدة ومواجهة التحديات، وأن الشعب الفلسطيني قادر على اجتراح آليات إبداعية لمواجهة التحديات، مستذكرا مبادرات التعليم الشعبي والاقتصاد المنزلي وغيرها من المبادرات الخلاقة التي ابتكرتها نساء فلسطين على مر التاريخ.ومن جانبها عبرت سلامة عن الاعتزاز بدور المرأة الفلسطينية، مؤكدة أهمية التفاعل مع كل جهد نوعي موجه، ومشددة على أهمية تأصيل روح الحوار والتأمل، بما يعزز الانخراط النشط في استنهاض الحالة الوطنية، فيما وجهت الشكر للجنة الحركية على جهدها في متابعة الكادر وخاصة النساء منهم وتلبية احتياجاتهم بالانخراط بالجهد الوطني الجمعي كما المعتاد.وبدوره رحب عضو قيادة اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية د. معتصم المحيسن بالحضور والمشاركات، موضحا بأن هذه الدورات تأتي في إطار استكمال مرحلة أولى بعد تخريج الفوج الأول، كما أكد على أن اللجنة الحركية تستهدف من خلال الدورة رفع قدرات الكادر العامل في الوزارات والهيئات الحكومية، موجها الشكر لقيادة الحركة ومفوضية التعبئة والتنظيم على إسناد الجهود لتنفيذ هذا البرنامج الهام.ويتكون البرنامج من سلسلة دورات للأخوات الحركيات في كافة المؤسسات الرسمية الوزارية وغير الوزارية، لثلاث مستويات وظيفية تتعلق بالفكر التعبوي الفتحاوي، والانتماء للحركة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بانعكاسات دور حركة فتح منذ الانطلاقة ولغاية يومنا هذا، مرورا بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بهدف تفعيل دور المرأة دائما في طليعة العمل الوطني.وأشارت اللجنة الحركية إلى أن هذه الدورات سيتم توزيعها بواقع 4 جلسات شهرية لكل دورة، على أن تؤخذ التدابير الوقائية حرصا على عدم تفشي فيروس (كورونا)، والسلامة العامة بعين الاعتبار.