اشتية يدين هدم الاحتلال تجمع حمصة البقيعة في طوباس

الاحتلال يدمر ويصادر ممتلكات المواطنين في حمصة البقيعة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية اقدام سلطات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء على هدم تجمع حمصة البقيعة في محافظة طوباس بشكل كامل، مخلفة قرابة 80 مواطنا بلا مأوى، بعد هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية.



وقال رئيس الوزراء: "إن هذا الهدم، الذي يعد الأكبر من نوعه بحق أهلنا الصامدين في الأغوار، يمثل خرقاً اسرائيلياً جديداً وانتهاكاً للقانون الدولي، وتحدياً اضافياً لنا وللمجتمع الدولي، وتدميراً ممنهجاً لإمكانية اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".



ودعا رئيس الوزراء الشركاء الدوليين للتدخل لوضع حد لمحاولات الاحتلال تشريد أهالي تجمع حمصة البقيعة، وعشرات التجمعات الشبيهة عن بيوتهم وأراضيهم، وحماية ابناء شعبنا من الانتهاكات المستمرة بحقه، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال اختارت توقيتاً تتركز في الانظار على الانتخابات الامريكية للتغطية على جريمتها.