الهباش لـ نتنياهو: الإرهاب الحقيقي ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين وشعبها ومقدساتها









رام الله - دنيا الوطنهاجم د.محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية رئيس وزراء دولة الاحتلال، ‏نتنياهو، واصفاً إياه بمحترف الكذب، وذلك بسبب تغريدة للأخير على موقع (تويتر) يتحدث فيها عن "الإرهاب الإسلامي" الذي استهدف النمسا.وأضاف الهباش في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن نتنياهو تجاهل كل صنوف الإرهاب الحقيقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين وشعبها ومقدساتها .وأكد قاضي القضاة أننا كمسلمين نرفض الجريمة التي وقعت في النمسا، مؤكداً أن لا علاقة لها بالإسلام.