"الأوقاف" بغزة: إعادة افتتاح المساجد في بيت حانون والبريج والشيخ رضوان والتركمان





يأتي ذلك اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأربعاء، وذلك وفق الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها سابقًا.



وفي ذات السياق قالت "الأوقاف" أنه سيتم أيضًا اعتبارًا من فجر الغد إعادة افتتاح أربعة مساجد في محافظتي غزة وخانيونس انتهت مدة إغلاقها، وهي: مسجد البشير في الشجاعية، مسجد الفاروق وعباد الرحمن والأنوار في خانيونس.



وأضافت: "كما تقرر إغلاق ثلاثة مساجد في محافظتي غزة والشمال بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا) لدى بعض روادها، وهي: مسجد أبو أيوب الأنصاري بحي الدرج في غزة، ومسجد البركة في بيت لاهيا، ومسجد التوبة بمعسكر جباليا شمال القطاع"



وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة التزام رواد المساجد بالإجراءات الوقائية وخاصة لبس الكمامات وإحضار سجادات الصلاة والتباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقًا وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة المساجد في بيت حانون والبريج والشيخ رضوان والتركمان.