الجهاد الإسلامي: لن نتهاون إزاء أي خطر يتهدد حياة أسرانا الأبطال





جاء ذلك في بيان للحركة تعقيباً على الإعلان عن إصابة عدد من الأسرى في السجون بفيروس (كورونا).



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



تحذر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من خطورة الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال بعد تأكيد إصابة عدد كبير من الأسرى بفيروس كورونا ، حيث تتابع الحركة باهتمام وقلق بالغين كل ما يرد من داخل السجون حول تفشي هذا الوباء بين الأسرى الأبطال نتيجة الإهمال المتعمد والتقصير من قبل سلطات الاحتلال في إجراءات الوقاية من الفيروس الذي أصاب عددا من الأسرى.



إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة جميع الأسرى وخاصة الأسرى المصابين بفايروس كورونا، ونطالب المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بكامل مسؤولياتها دون أي تقاعس لحماية الأسرى و متابعة تنفيذ سلطات الاحتلال لكامل البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من هذه الجائحة ومعالجة الأسرى المصابين.



إننا لن نتهاون إزاء أي خطر يتهدد حياة أسرانا الأبطال. وسيبقى العمل من أجل الدفاع عنهم وتأمين حريتهم على رأس أولوياتنا الوطنية.



رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في السجون.