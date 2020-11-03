دولي

فرنسا تُسجل حصيلة وفيات كبيرة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تُسجل حصيلة وفيات كبيرة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية 

يأتي ذلك، بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 854 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يومية للوفيات بين المصابين بمرض (كوفيد- 19) في البلاد منذ 15 نيسان/ أبريل. 

وبذلك بلغت الحصيلة العامة للوفيات بفيروس (كورونا)، 38289 حالة منذ بداية الجائحة.

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