"الداخلية" بغزة تُصدر بياناً بشأن تخفيف الإجراءات ببعض المناطق المصنفة حمراء





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه المناطق هي، (بيت حانون، التركمان، الشيخ رضوان، والبريج).









في إطار متابعة الحالة الوبائية وجهود مواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات من قبل قيادة العمل الحكومي مع لجان الطوارئ الفرعية والوجهاء والشخصيات المؤثرة في المناطق المصنفة حمراء وتخضع لإجراءات مُشددة، وهي: (بيت حانون، التركمان، الشيخ رضوان، والبريج)؛ وذلك من أجل تضافر كل الجهود لضبط الحالة، والعمل على الحد من ارتفاع أعداد الاصابات في هذه المناطق.



وقد تم التوافق مع لجان الطوارئ والوجهاء في المناطق المذكورة على بذل مزيد من الجهود لحث المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.



وفي هذا الإطار، ومراعاة للظروف العامة وحاجات المواطنين، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة في المناطق المذكورة اعتباراً من صباح غد الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وستراقب الجهات المختصة مدى التزام المواطنين فيها باحتياطات الوقاية والسلامة.



وتدعو الوزارة المواطنين الكرام جميعاً إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على حياتهم وعلى سلامة مجتمعنا، وحتى لا نضطر إلى فرض مزيد من الإجراءات الصارمة. وفيما يلي نص البيان:

غزة - دنيا الوطنقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة في عدة مناطق مصنفة حمراء، اعتباراً من صباح غد الأربعاء.