الحملة الشعبية: معاناة الأسير الأخرس هي جريمة الاحتلال والانقسام والعجز الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

حملّت الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى، سلطات الاحتلال وأدواته الأمنية والقضائية المسؤولية عن حياة الأسير ماهر الاخرس والتدهور الخطير على حالته الصحية بعد أكثر من 100 يوم من الإضراب عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.



وقالت الحملة في بيان صحفي تضامني مع الأسير الأخرس وزملاءه ورفاقه وأخوته في السجون" :إن معاناة المناضل الأسير ماهر الأخرس بشكل خاص ومعاناة الأسرى واستمرار سياسة الاعتقال الإداري وغيرها من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم هو جريمة بكل المعايير الإنسانية والاخلاقية والقانونية، وهذه المعاناة كذلك هي نتاج الانقسام الكارثي الداخلي الذي أضعف من قدرة شعبنا وأسراه على الصمود والمقاومة والتضامن والمساندة للحركة الأسيرة، وهي كذلك جريمة ناتجة عن الصمت والعجز الدولي أمام عنجهية وتطرف دولة الاحتلال".



وتابعت" إن الوفاء للأسرى وتضحياتهم وصمودهم وحقهم في الحرية، وتجاوز العجز الرسمي والفصائلي لن يتم إلا بتحقيق الوحدة الوطنية واستعادة خطاب وفعل التحرر الوطني بمختلف أشكاله والالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والرهان أولا وقبل كل شيء على شعبنا ووحدته وصموده ومقاومته وإرادته في الحرية والعودة والاستقلال".