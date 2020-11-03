الانتخابات الأمريكية.. ترامب: لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج.. بايدن: نحن بمفترق طرق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأميركيون.





وأعرب خلال زيارته مقراً للحزب الجمهوري في مقاطعة أرلنغتون في ولاية فرجينيا، عن اعتقاده بأنه سيكون هناك فائز في الانتخابات الليلة.





بدوره، قال المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، في رسالة للناخبين: نحن في مفترق طرق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والأمل والوحدة





يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام أمريكية، إنه تم البدء بفرز أصوات المقترعين بالتصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية بعدة ولايات.والولايات هي، فلوريدا وجورجيا وأريزونا ونيفادا وكارولينا الشمالية.ويبلغ إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات المبكرة، 100 مليون ونحو 300 ألف ناخب، فيما هناك نحو 240 مليون أميركي مسجلون للتصويت في الانتخابات الرئاسية.وقال الأمن الداخلي الأميركي في بيان له: إن "الانتخابات تجري بشكل طبيعي ولا أدلة على عمليات قرصنة"، ولكنه قال: "رصدنا اتصالات هاتفية تدعو الناخبين لعدم التصويت"ويتنافس كل من الرئيس الحالي، دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وجو بايدن من الحزب الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية.يتبع..