"الخارجية": ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية لـ 282





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى 282، والإصابات إلى 6737، منذ بدء الجائحة، وفق التقرير اليومي للوزارة والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن نائل فوزي عرار (51 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ست.



وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا بتسيجل سبع إصابات جديدة في كل من فرجينيا وميريلاند، ليرتفع عدد الإصابات الى 4184 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 81.



وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في الوزارة بمغادرة دفعتين جديدتين من الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال إلى كل من مسقط ونيويورك صباح اليوم.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بستجيل حالة وفاة وسبع حالات إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.