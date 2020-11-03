وفد من جمعية بيت لحم العربية يسلم رسالة لرئيس الوزراء حول أزمتها المالية

رئيس الوزراء د.محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

سلم وفد من الادارة التنفيذية لجمعية بيت لحم العربية للتاهيل رئاسة الوزراء رسالة للدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني توضح فيه واقع المستشفى والديون المتراكمة لها واثر هذه الديون على مستقبل وخدمات المستشفى التخصصي بالتاهيل الوحيدة في فلسطين.



جاء ذلك خلال زيارة وفد من ادارة الجمعية رسالة للناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم حيث تضمنت الرسالة شرح كامل عن واقع المستشفى وخدماتها للمجتمع الفلسطيني الى جانب تفاصيل الديون المستحقة للجمعية على وزارتي الصحة والشؤون الفلسطينية والخدمات الطبية بالاضافة الى الديون المتراكمة على الجمعية للموردين من شركات الادوية والكهرباء بالاضافة الى حقوق كل من الموظفين والاطباء .



وقام وفد جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بالاجتماع مع الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم ومناقشة الضائقة المالية التي تمر بها الجمعية مؤخرا بهدف اطلاع الحكومة على تفاصيل الالتزامات المالية (الديون) المتراكمة على وزارة الصحة الفلسطينية والخدمات الطبية العسكرية ووزارة الشؤون الاجتماعية للجمعية واثر تراكمها على الجمعية وخدماتها من حيث شراء المستلزمات ورواتب الموظفين ومستحقات الاطباء وغيرها من امور مالية تتهدد مستقبل الجمعية.



وقدم المدير العام للجمعية ادمون شحادة شرح وافي عن المشاكل والمعيقات التي تواجه استمرار الجمعية بتقديم خدماتها، وعن الديون المتراكمة لدى وزارة الصحة الفلسطينية والخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة الفلسطينية.



واشار شحادة الى ان الجمعية اصبحت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم منذ ما يقارب العام وقامت اذارة الجمعية باستثمار كل طاقاتها ومدخراتها من اجل تخطي الازمة المالية لكنها وصلت في الوقت الراهن الى حافة الهاوية والانهيار.



وقد ضم الوفد مدير عام الجمعية ادمون شحادة والنائب الاداري محمد اللحام والمدير المالي والاداري ناجي الصليبي ومدير خدمات مركز القلب كريم عميرة ورئيس قسم العلاج الطبيعي اعبد المهدي رضوان.



بدوره رحب الناطق الرسمي باسم الحكومة ابواهيم ملحم بالوفد واشاد بالدور الذي تلعبه الجمعية العربية على مستوى الوطن من خلال الخدمات التي تقدمها



واكد ملحم على مساندة ودعم الحكومة للمؤسسات خصوصا الصحية منها سواء قطاع خاص او اهلي ووعد بتقديم العون المساعدة والمساهمة في تخطي هذه الازمة على خير.