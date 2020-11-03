اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية والإسلامية المتواصل لفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس الوزراء د. محمد اشتية بدور الصناديق العربية والإسلامية المستمر في تقديم الدعم لأبناء شعبنا، من خلال رفد التمويل الإسلامي للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التنموية طوال السنوات الماضية، والتزامه نحو حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال بحثه اليوم الثلاثاء مع مستشاره للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، تقرير الملخص التنفيذي لسير العمل في مشاريع محفظة صندوق الأقصى والصناديق العربية والإسلامية في مجموعة تنسيق العون العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية- جدة.



وقال اشتية: "بالوقت الذي يتذبذب فيه دعم العديد من الجهات المانحة باختلاف الظروف، تبرهن الصناديق العربية والإسلامية ثبات واستمرارية دعمها لفلسطين، هذا الدعم الذي يركز على أولوياتنا الوطنية ضمن قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، ما يعزز صمود شعبنا على ارضه وفي وطنه".



وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. بندر بن محمد الحجار، ورئيس اللجنة الإدارية لصندوق الاقصى معالي المهندس يوسف البسام، ومستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد عادل الشريف، وكافة أعضاء اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى والدول الأعضاء.