الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 233 منشأة



وتم زيارة ومتابعة 233 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 220 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 10 منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الثلاثاء3.11.2020 في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.