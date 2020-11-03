حماس: ما لم يبادر الجميع لتدارك الأوضاع الصحية للأسرى فإن العواقب ستكون وخيمة





وفيما يلي نص البيان:



تتابع قيادة الحركة بقلق بالغ إصابة العشرات من الأسرى الفلسطينيين الأبطال في سجون العدو الصهيوني بفيروس كورونا، ما ينذر بخطر كبير على صحتهم، ويفاقم من معاناتهم داخل سجون الاحتلال.



نحذر حكومة الاحتلال وقادته من هذا الإهمال المتعمد بحق أسرانا الأبطال، ونحملهم كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية في السجون والمعتقلات.



كما يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية كافة المسؤولية ذاتها، وما لم يبادر الجميع إلى تدارك الأوضاع وتوفير ما يلزم للأسرى من رعاية طبية وصحية وإنسانية فإن العواقب ستكون وخيمة على مختلف المستويات.





عهدنا للأسرى عهد الرجال، ولا تراجع مهما كانت التضحيات حتى ينعم أسرانا بالحرية قريباً إن شاء الله تعالى.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن إصابة عدد من الأسرى بفيروس (كورونا).وحذرت حماس في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حكومة الاحتلال وقادته من هذا الإهمال المتعمد بحق أسرانا الأبطال، ونحملهم كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية في السجون والمعتقلات.