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شؤون فلسطينية

شخصيات فلسطينية تنعى النائب الأردني "السعود" وتستذكر دعمه لفلسطين

شخصيات فلسطينية تنعى النائب الأردني "السعود" وتستذكر دعمه لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نعت شخصيات فلسطينية النائب الأردني السابق رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب يحيى السعود الذي توفي في حادث سير، مستذكرين دعمه الكبير لفلسطين، ومشاركته في أسطول الحرية لرفع حصار غزة.

وأبرق د.عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية لدعم غزة وزاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار، التعزية للأردن والبرلمان وعائلة الفقيد.

واستذكر بيراوي دور السعود ودعمه الكبير للقضية الفلسطينية من خلال موقعه كرئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني التي لم تتوقف يوماً عن العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني.

وذكر بيراوي بجهود الراحل ومساعيه لإنجاح جهود كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومشاركته في أسطول الحرية في العام 2018.

من جهته، شدد يوسف على أن رحيل السعود هو خسارة كبيرة للأردن وفلسطين معا، باعتباره كان صاحب مواقف قوية وشجاعة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وحراك قوي من خلال دوره النيابي لنصرة فلسطين وقضيتها.

وقال يوسف" الجهود الكبيرة للفقيد كانت ضمن الرؤية والجهود الأردنية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والساعية لإحقاق حقوقه المشروعة".

وأشار يوسف إلى الدور الأردني الرئيسي في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً ن الدعم المقدم في الجانب الإنساني يعد فخراً للإنسانية بأسرها، حيث يتصدر الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً الصفوف الأولى في تحمل عبء تداعيات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

واستذكر يوسف تصريحات الفقيد السعود قبل أيام قليلة بأن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية وشعبها الأبي ثابتا وراسخا.

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