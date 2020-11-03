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شؤون فلسطينية

مقدمة من السعودية.. اشتية يسلّم الدفاع المدني ثماني مركبات للإطفاء والإنقاذ

مقدمة من السعودية.. اشتية يسلّم الدفاع المدني ثماني مركبات للإطفاء والإنقاذ
رام الله - دنيا الوطن
سلّم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، جهاز الدفاع المدني ثماني مركبات إطفاء وإنقاذ، مقدمة من المملكة العربية السعودية، تسلمها مدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار.

وقال رئيس الوزراء: "سعيدون جدا ان نتسلم اليوم ثماني مركبات إطفاء متطورة للدفاع المدني، قيمتها لا تقل عن 4 ملايين دولار، تشمل مركبتين للاستجابة السريعة، وست مركبات إطفاء متخصص".

وأضاف اشتية: "باسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة واخواني في الدفاع المدني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على هذه المنحة التي تأتي في الوقت والظرف المناسبين، وفلسطين بحاجة الى هذه المعدات، ففي الصيف الماضي واجهتنا عدة حرائق بسبب تغير المناخ وواجهتنا عدة قضايا نحتاج فيها الى مثل هذه المعدات".

وتابع رئيس الوزراء: "المنحة اليوم هي استمرار للمساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى فلسطين، وهي ليست جديدة، ولكنها تتجدد عاماً بعد عام وتأخذ اشكالاً مختلفة، والسعودية مشكورة تساعدنا بشكل مباشر أو من خلال الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية أو من خلال المساعدات العينية".

وأردف اشتية: "السعودية ساعدتنا في مواجهة ازمة كورونا، ودعم الموازنة، ومختلف القضايا التي تحتاجها القضية الفلسطينية، بالإضافة الى التصريحات الإيجابية التي سمعناها والموقف العربي السعودي الذي رسخ القضايا المتعلقة بحقوقنا سواء كان موقفها معنا في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية في كل المواقف، وباسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة هذا الأمر نثمنه ونقدره".




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