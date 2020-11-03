جنين: إصابة مواطنيْن في اعتداء للمستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، في اعتداء للمستوطنين بالقرب من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مركبات المواطنين على طريق جنين نابلس، واعتدت على المواطنين مصطفى غوادرة (62 عاما) وفتحي أبو علي (65 عاما) بالضرب، بعد تحطيم مركبتيهما، ما أدى لإصابتهما برضوض نقلا إثرها إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.