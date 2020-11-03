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شؤون فلسطينية

الخارجية تدين بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي استهدف جامعة كابول

الخارجية تدين بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي استهدف جامعة كابول
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات الممكنة، "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي استهدف جامعة كابول، وأسفر عن خسائر في الأرواح البريئة بالإضافة إلى وقوع العديد من الجرحى. 

وتتقدم الوزارة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأحر تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.  

كما وتشدد على أن دولة فلسطين تدين وترفض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتؤكد على تضامن دولة فلسطين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في صراعها ضد الإرهاب."

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