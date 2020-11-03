عاجل

  • قاض أمريكي يأمر بإجراء مسح شامل في مكاتب البريد اليوم لضمان تسليم كامل بطاقات التصويت المبكر

  • جو بايدن برسالة للناخبين:نحن بمفترق طرق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والأمل والوحدة

شؤون فلسطينية

روحي فتوح: متمسكون بإنهاء ملف الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

روحي فتوح: متمسكون بإنهاء ملف الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية
وفدا حماس وفتح في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، ممثلة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين تورن فيست على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات ملف المصالحة والانتخابات العامة.

وتطرق فتوح خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، مستعرضا الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتمرير أطماعه في تنفيذ خطة الضم، وتعمد إهمال ظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، وما تتعرض له القدس من إجراءات ومخططات احتلالية لتهويدها.

وأكد فتوح أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة للغاية، خاصة في ظل اتفاقيات التطبيع والتي ستكون نتائجها بتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، كونها تتعارض مع مبادرة السلام العربية.

كما تطرق فتوح  إلى آخر المستجدات المتعلقة بملف المصالحة والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على تمسك حركة فتح بإنهاء ملف الانقسام، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وثمّن فتوح موقف مملكة النرويج الثابت والداعم لفلسطين في المحافل الدولية وفي كافة المجالات، مشيدا بعمق العلاقة بين فلسطين والنرويج.

من جانبها، أكدت تورن عمق العلاقة النرويجية الفلسطينية، وموقف بلادها الداعم والثابت للقضية الفلسطينية في استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى أن بلادها تعتبر مخططات الضم غير قانونية، وتنتهك قرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

الحملة الشعبية: معاناة الأسير الأخرس هي جريمة الاحتلال والانقسام والعجز الدولي

الحملة الشعبية: معاناة الأسير الأخرس هي جريمة الاحتلال والانقسام والعجز الدولي

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية لـ 282

"الخارجية": ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية لـ 282

وفد من جمعية بيت لحم العربية يسلم رسالة لرئيس الوزراء حول أزمتها المالية

وفد من جمعية بيت لحم العربية يسلم رسالة لرئيس الوزراء حول أزمتها المالية

اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية والإسلامية المتواصل لفلسطين

اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية والإسلامية المتواصل لفلسطين

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 233 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 233 منشأة

حماس: ما لم يبادر الجميع لتدارك الأوضاع الصحية للأسرى فإن العواقب ستكون وخيمة

حماس: ما لم يبادر الجميع لتدارك الأوضاع الصحية للأسرى فإن العواقب ستكون وخيمة

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين

شخصيات فلسطينية تنعى النائب الأردني &#34;السعود&#34; وتستذكر دعمه لفلسطين

شخصيات فلسطينية تنعى النائب الأردني "السعود" وتستذكر دعمه لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الحملة الشعبية: معاناة الأسير الأخرس هي جريمة الاحتلال والانقسام والعجز الدولي

الحملة الشعبية: معاناة الأسير الأخرس هي جريمة الاحتلال والانقسام والعجز الدولي

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية لـ 282

"الخارجية": ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية لـ 282

وفد من جمعية بيت لحم العربية يسلم رسالة لرئيس الوزراء حول أزمتها المالية

وفد من جمعية بيت لحم العربية يسلم رسالة لرئيس الوزراء حول أزمتها المالية

اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية والإسلامية المتواصل لفلسطين

اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية والإسلامية المتواصل لفلسطين

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 233 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 233 منشأة

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين

شخصيات فلسطينية تنعى النائب الأردني &#34;السعود&#34; وتستذكر دعمه لفلسطين

شخصيات فلسطينية تنعى النائب الأردني "السعود" وتستذكر دعمه لفلسطين

مقدمة من السعودية.. اشتية يسلّم الدفاع المدني ثماني مركبات للإطفاء والإنقاذ

مقدمة من السعودية.. اشتية يسلّم الدفاع المدني ثماني مركبات للإطفاء والإنقاذ

منوعات

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

عربي

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)