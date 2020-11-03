بريطانيا: رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى درجة خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى الدرجة الخطيرة.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن مصادر لها، بأن مستوى التأهب الأمني في بريطانيا، رُفع من تهديد "حقيقي" الى تهديد "شديد"، ويعني أن هجوماً ارهابيا "محتمل للغاية".
رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى الدرجة الخطيرة.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن مصادر لها، بأن مستوى التأهب الأمني في بريطانيا، رُفع من تهديد "حقيقي" الى تهديد "شديد"، ويعني أن هجوماً ارهابيا "محتمل للغاية".
يشار إلى أن هجوماً كبيراً تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا، مساء أمس الاثنين، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، فيما وصف المستشار النمساوي، الهجوم بـ "الإرهابي".
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