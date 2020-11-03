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دولي

ترامب: لدي شعور جيد بشأن فرصي في تحقيق الانتصار

ترامب: لدي شعور جيد بشأن فرصي في تحقيق الانتصار
الرئيس الأمريكي باراك أوباما
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية بعد أن يتأكد من الفوز. 

وأضاف في تصريحات لـ شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية: أن لديه شعوراً جيداً بشأن فرصه في تحقيق الانتصار.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن التجمعات الانتخابية التي شارك فيها كانت ضخمة وستترجم الى أصوات كثيرة لصالحه، مشيراً إلى أن نتائح التصويت لصالحه في ولاية فلوريدا جيدة وأنه يحظى بعدم الأمريكيين من أصول أفريقية.

وأشارت استطلاعات الرأي العام الى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب.

وقد افتتحت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي قبل اكثر من أربع ساعات، وبحسب التقارير الواردة من الولايات المتحدة فان حوالي 100 مليون امريكي، وهم 70% من أصحاب حق الاقتراع، ادلوا بأصواتهم مبكرًا إما في مكاتب البريد او مراكز الاقتراع.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأميركية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش، عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وكونيتيكت وماين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

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