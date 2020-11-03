الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء: إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس (كوفيد-19) المستجد.
قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء: إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس (كوفيد-19) المستجد.
ووفق البيان، الذي نشرته الرئاسة عبر (فيسبوك)، فإن الطاقم الطبّي يطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي، وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.
وقبل عشرة أيام، تم الإعلان عن إصابة الرئيس الجزائري، البالغ من العمر (74 عاماً) بفيروس (كورونا)، قبل أن يتم نقله لألمانيا للعلاج.
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