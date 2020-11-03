شاهد: وفاة النائب السابق بمجلس النواب الاردني يحيى السعود في حادث سير

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (عمون) عن مصدر أمني، أن النائب السابق في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، توفي إثر تعرضه لحادث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي.وقال المصدر لـ (عمون): "إن 3 كانوا برفقة النائب السعود، اصيبوا في الحادث بينهم اثنين من ابنائه وشقيقه.