بالأسماء: داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، سيكون للحافلات المتبقية من كشف (طوارئ رقم 3)، والحافلات من الاولى حتى الثالثة من كشف (طوارئ رقم 4).وأكدت الهيئة الهيئة على المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة، التواجد الساعة 4:00 من فجر غد الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.رابط كشف طوارئ رقم 3رابط كشف طوارئ رقم 4