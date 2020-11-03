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شؤون فلسطينية

حماس تعقيبا على حادثة فيينا: ترويع الآمنين وقتل الأبرياء ليس من الدين

حماس تعقيبا على حادثة فيينا: ترويع الآمنين وقتل الأبرياء ليس من الدين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، على عملية اطلاق النار التي وقعت، أمس الاثنين، في مدينة فيينا السويدية، والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص والعديد من الجرحى.

وقالت حركة في بيان لها، نشرته على موقعها الالكتروني: "إن ترويع ترويع الآمنين وقتل الأبرياء ليس من الدين، ولا يخدم التعايش بين البشر". 

وأضافت: "ندين الاعتداءات الآثمة والجبانة في فيينا، وتعازينا لأسر الضحايا، ودعاؤنا للجرحى بالشفاء العاجل". 

وتابعت الحركة في بيانها: "نحن كفلسطينيين أكثر من يعي خطورة الإرهاب من خلال ما يمارس علينا يوميا من الاحتلال الإسرائيلي وبشكل ممنهج رسمي".

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