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شؤون فلسطينية

اشتية: إجراء الانتخابات أولوية وطنية وغير مرتبط بالمتغيرات الخارجية

اشتية: إجراء الانتخابات أولوية وطنية وغير مرتبط بالمتغيرات الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن إجراء الانتخابات في فلسطين هو أولوية وطنية واستراتيجية بقاء للنظام السياسي وغير مرتبط بالمتغيرات الخارجية، والحوار الوطني الجاري من أجل جعل الانتخابات مدخلا لعلاج تبعات الانقسام وإعادة الوهج الديموقراطي لمؤسساتنا، ترتيب بيتنا الداخلي في ظل الحروب التي تشن على القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها".

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تريستال، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين بورغسدورف، حيث بحث معها آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الانخراط الجدي للاتحاد الأوروبي في أي عملية مستقبلية للسلام، ودعم تطبيق دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر سلام دولي برعاية متعددة الأطراف.

ودعا اشتية الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف التوسع الاستيطاني الذي يدمر بشكل ممنهج إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ1967 مع القدس عاصمة لها.


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