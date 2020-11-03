شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات بغزة تحدد إجراءات عملية صرف المنحة القطرية

وزارة الاتصالات بغزة تحدد إجراءات عملية صرف المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، أن عملية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع، ستكون بدءاً من غدٍ الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية صرف المنحة، ستبدأ عند الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك وفقا لعدة اجراءات.

وأوضحت الوزارة أن من بين الاجراءات، أن يكون الصرف للمستفيد شخصيا، والتوقيع كتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف، وإحضار قلم شخصي للتوقيع، وضرورة الاتلزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

وقالت الوزارة: "إن من بين الاجراءات كذلك، تعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول للأماكن المخصصة للصرف، وأن على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة، على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة".

واضافت: "يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن متر ونصف خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)، والالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام".


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