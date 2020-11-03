طالع: أسماء المستفيدين من منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.
وأكدت على ضرورة التزام المستفيدين بإجراءات السلامة والوقاية، وإرتداء الكمامات، وإحضار قلم شخصي للتوقيع، والحفاظ على التباعد الجسدي.
للاستعلام عن أسماء المستفيدين اضغط هنا
نشرت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.
وأكدت على ضرورة التزام المستفيدين بإجراءات السلامة والوقاية، وإرتداء الكمامات، وإحضار قلم شخصي للتوقيع، والحفاظ على التباعد الجسدي.
للاستعلام عن أسماء المستفيدين اضغط هنا
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