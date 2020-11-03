دولي

شاهد: الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل مسلح بساطور

شاهد: الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل مسلح بساطور
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل مسلح بسكين كبيرة (ساطور)، كان يتجول في منطقة بير لاشيز، وسط العاصمة باريس.

وأكد متحدث باسم الشرطة الفرنسية، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على الرجل، بعد أن أبلغ بعض المارة الذين رأوه، الشرطة عن وجوده، حيث طوقت الشرطة المنطقة لفترة وجيزة، واعتقلته في غرفة بأحد الفنادق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).


 



أخبار ذات صلة

أطفال أحياء تحت الركام.. عجائب حدثت بعد زلزال إزمير التركية

أطفال أحياء تحت الركام.. عجائب حدثت بعد زلزال إزمير التركية

من هو &#34;كارتين إس&#34; منفذ هجوم فيينا؟

من هو "كارتين إس" منفذ هجوم فيينا؟

انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الأمريكية

انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الأمريكية

انتشال جثة وإنقاذ 37 شخصاً بغرق قارب سياحي في تركيا

انتشال جثة وإنقاذ 37 شخصاً بغرق قارب سياحي في تركيا

بينها السعودية والمغرب.. وزير إسرائيلي: خمس دول من المتوقع أن تُطبع مع إسرائيل

بينها السعودية والمغرب.. وزير إسرائيلي: خمس دول من المتوقع أن تُطبع مع إسرائيل

شاهد: أمريكا تترقب أعمال شغب وتجار يغلقون واجهات محلاتهم بالأخشاب

شاهد: أمريكا تترقب أعمال شغب وتجار يغلقون واجهات محلاتهم بالأخشاب

الكشف عن هوية المنفذ.. تفاصيل جديدة حول ما حدث وسط فيينا

الكشف عن هوية المنفذ.. تفاصيل جديدة حول ما حدث وسط فيينا

غانتس: لا أثق بأن نتنياهو سيسمح لي بالتناوب على منصب رئاسة الوزراء

غانتس: لا أثق بأن نتنياهو سيسمح لي بالتناوب على منصب رئاسة الوزراء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

المالكي: على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالإدانات التي لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية

المالكي: على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالإدانات التي لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية

نقابة الصحفيين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

نقابة الصحفيين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

منوعات

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

عربي

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة