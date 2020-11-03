الرجوب: الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة بإصدار مرسوم الانتخابات وبعدها حوار وطني شامل









رام الله - دنيا الوطناطلع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة لفتح، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال على آخر المستجدات على صعيد ملف الحوار الوطني.ووضع الرجوب تيرستال خلال اللقاء الذي عقد في رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، في صورة آخر التطورات على صعيد ملف الحوار الوطني والمساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبيل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات الديمقراطية النزيهة الهادفة لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.وأكد الرجوب أن الخطوة المقبلة في طريق إتمام المصالحة، ستكون بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني وما سيتلوه من حوار وطني شامل على أسس وطنية لحل كافة المشاكل.وفي هذا السياق أكد الرجوب أن لدى حركة فتح قرار استراتيجي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنه هذا الخيار هو الضمان الوحيد لحماية القضية الفلسطينية وتحقيق آمال شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.كما أكد الرجوب أن هناك اجماعا لدى كافة فصائل العمل الوطني على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية.بدورها أشادت تيرستال بالجهود الساعية لإنهاء الانقسام، مؤكدة على ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية، لافتة في هذا السياق إلى استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم والمساعدة لإجراء الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي.