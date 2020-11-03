شؤون فلسطينية

الرجوب: الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة بإصدار مرسوم الانتخابات وبعدها حوار وطني شامل

الرجوب: الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة بإصدار مرسوم الانتخابات وبعدها حوار وطني شامل
رام الله - دنيا الوطن
اطلع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة لفتح، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال على آخر المستجدات على صعيد ملف الحوار الوطني.

ووضع الرجوب تيرستال خلال اللقاء الذي عقد في رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، في صورة آخر التطورات على صعيد ملف الحوار الوطني والمساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبيل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات الديمقراطية النزيهة الهادفة لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد الرجوب أن الخطوة المقبلة في طريق إتمام المصالحة، ستكون بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني وما سيتلوه من حوار وطني شامل على أسس وطنية لحل كافة المشاكل.

وفي هذا السياق أكد الرجوب أن لدى حركة فتح قرار استراتيجي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنه هذا الخيار هو الضمان الوحيد لحماية القضية الفلسطينية وتحقيق آمال شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما أكد الرجوب أن هناك اجماعا لدى كافة فصائل العمل الوطني على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية.

بدورها أشادت تيرستال بالجهود الساعية لإنهاء الانقسام، مؤكدة على ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية، لافتة في هذا السياق إلى استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم والمساعدة لإجراء الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي.


أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

المالكي: على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالإدانات التي لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية

المالكي: على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالإدانات التي لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية

نقابة الصحفيين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

نقابة الصحفيين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

لكافة المجالات.. وزارة الصحة تصدر عدة بروتوكولات للتعايش مع فيروس (كورونا)

لكافة المجالات.. وزارة الصحة تصدر عدة بروتوكولات للتعايش مع فيروس (كورونا)

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

مركز (عدالة) يُطالب باسم المجلس المحلي بإلغاء إنذارات في مجد الكروم

مركز (عدالة) يُطالب باسم المجلس المحلي بإلغاء إنذارات في مجد الكروم

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

منوعات

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

عربي

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية