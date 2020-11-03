مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

لقي، اليوم الثلاثاء، مواطن يبلغ من العمر (43 عاما) من بلدة دير السودان شمال غرب رام الله ، مصرعه، وأصيب شخصين آخرين بجروح، جراء حادث سير وقع على الشارع الرئيسي خط (60) في منطقة عيون الحرامية شمال رام الله.



وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا عن حادث سير اصطدام مركبتين وقع في منطقة عيون الحرامية، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان الحادث"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.