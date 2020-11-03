لكافة المجالات.. وزارة الصحة تصدر عدة بروتوكولات للتعايش مع فيروس (كورونا)





واعلنت وزارة في تصريح سابق من اليوم، أنه تم تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، و633 إصابة.

































رام الله - دنيا الوطنأصدت وزراة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بروتوكولاً خاصاً بالتعايش مع فيروس (كورونا) المستجد، واستمرار الحياة اليومية للمواطنين في مناطق الضفة الغربية.وأشارت الوزارة في تصريح لها على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن هذا البروتوكول يشكل كافة مجالات الحياة على المجالات، وسيتم تطبيقها في حال اعادة الحياة اليومية، لافتة إلى أن البروتوكول شمل صالات الأفراح، ومراكز ايواء ذوي الاعاقة، وزيارة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وصالونات التجميل والحلاقة، والكنائس والمساجد والاسواق والمواصلات العامة وكافة مقرات العمل، بالاضافة الى سلوكيات الحياة.