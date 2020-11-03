شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود
رام الله - دنيا الوطن
قطع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عشرات أشجار الزيتون في بلدة جالود جنوب نابلس، وشرعوا بعمليات تجريف في البلدة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية (كيدا) المقامة على أراضي جالود، قطعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية حوض رقم (18) والتي يصل عمرها لأكثر من 60 عاماً.

وأضاف، أن المستوطنين، شرعوا بعمليات تجريف واسعة في أراضٍ تعود ملكيتها للمواطن جبريل محمود موسى.

وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم بحق قاطفي الزيتون بأراضيهم خلال الأيام الماضية، تمثلت بالاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها، تمهيدًا للاستيلاء عليها.

كما يستغل المستوطنون حماية ودعم قوات الاحتلال لهم في تصعيد انتهاكاتهم ضد المزارعين وأشجارهم تحديداً في موسم قطف ثمار الزيتون، فيما يسارع المزارعون لقطف ثمار الزيتون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم قبل أن يقطعها ويحرقها أو يسرق ثمارها المستوطنون.

وشهدت مناطق وقرى جنوب نابلس في الأيام الأخيرة تزايداً في اعتداءات المستوطنين، أبرزها ما تعرضت له بلدة عصيرة القبلية من هجوم لقطعان المستوطنين، واعتداء على المزارعين فيها.

وتعتبر جالود الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، واحدة من أكثر القرى المتضررة بالزحف الاستيطاني، وذلك يعود للطوق الذي تفرضه عليها ثماني مستوطنات تحيط بها من جميع الاتجاهات.

وتبلغ مساحة جالود عشرين ألف دونم، استولت المستوطنات على ما يقارب 80ن% من مساحتها بما يعادل ستة عشر ألف دونم تقريبا.

ويحيط بالقرية ثماني مستوطنات، استولت على عدد كبير من الدونمات الزراعية وأشجار الزيتون، وأغلب ساكنيها من المتطرفين وجماعات "تدفيع الثمن"، الذين يقومون بالاعتداء على المواطنين وطلاب المدرسة الثانوية القريبة من مستوطنة (شفوت راحيل) وحرق أشجار الزيتون.

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