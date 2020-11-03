شؤون فلسطينية

مركز (عدالة) يُطالب باسم المجلس المحلي بإلغاء إنذارات في مجد الكروم

مركز (عدالة) يُطالب باسم المجلس المحلي بإلغاء إنذارات في مجد الكروم
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز (عدالة)، في رسالة، أرسلها باسم المجلس المحلي في مجد الكروم، لمدير الوحدة القطرية لتطبيق قانون الأراضي، آفي كوهين، والقائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، إيريز كمينتس، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، بإلغاء الإنذارات التي أصدرتها وحدة تطبيق قانون الأراضي، لأكثر من 100 مصلحة تجارية في مجد الكروم، في المنطقة الواقعة بين شارع 85 القديم والجديد.

وأكد مركز عدالة، أن إصدار الوحدة للإنذارات، في هذا التوقيت بالذات محير، كونها تتجاهل الوضع التخطيطي للمنطقة، وتتعارض حتى مع سياسة الوحدة القطرية في تطبيق قانون التخطيط والبناء، وتتعارض كذلك مع المصلحة العامة لا سيما في وقت يعاني الجميع فيه من ضائقة اقتصادية، بسبب جائحة (كورونا) وما ترتب عليها من مصاعب أخرى.

وجاء في الرسالة، أن المخطط التفصيلي للمنطقة، والذي تمت المصادقة عليه في نهاية عام 2019، يسمح مبدئيًا بإقامة مصالح تجارية في المنطقة، وبناء عليه يكون الادعاء حول وجود "استعمال مخالف للقانون باطل ولا يستند إلى أي أساس قانوني، ويجب منح المجلس المحلي فرصة لاستكمال التخطيط قبل اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأشارت الرسالة إلى أن المجلس المحلي، وقسم الهندسة عملا منذ المصادقة على المخطط التفصيلي المذكور على إتمام التخطيط وتجنيد الموارد والميزانيات لإكمال مخططات التوحيد وإعادة تقسيم الأراضي وإتمام مشاركة الجمهور بالتخطيط، وتمكن من إتمام العمل في 4 مجمعات من أصل 13، ولنمع انتشار فيروس (كورونا) في شهر آذار/ مارس، بات من الصعب العمل على إشراك الجمهور بسبب تعليمات التباعد الاجتماعي، وتباطأت وتيرة العمل بطبيعة الحال بسبب الإغلاقات ومنع التجمعات وتعليمات الوقاية من الجائحة.

وتابعت: "تم فرض وضع طوارئ هذا على الجمهور والمجلس المحلي سويًا، ولذلك ليس من المبرر المباشرة بإجراءات قضائية ضد السكان في الوضع الحالي، خاصة أنه وفق المخطط الزمني الذي وضعه المجلس، سيتم إيداع خارطة التوحيد، وإعادة التقسيم خلال ستة شهور".

أخبار ذات صلة

الرجوب: الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة بإصدار مرسوم الانتخابات وبعدها حوار وطني شامل

الرجوب: الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة بإصدار مرسوم الانتخابات وبعدها حوار وطني شامل

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

المالكي: على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالإدانات التي لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية

المالكي: على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالإدانات التي لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية

نقابة الصحفيين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

نقابة الصحفيين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

لكافة المجالات.. وزارة الصحة تصدر عدة بروتوكولات للتعايش مع فيروس (كورونا)

لكافة المجالات.. وزارة الصحة تصدر عدة بروتوكولات للتعايش مع فيروس (كورونا)

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

الجامعة العربية تدين تجاهل سلطات الاحتلال لحياة الأسير الأخرس

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مصرع مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء حادث سير برام الله

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون ويجرفون أراضٍ في جالود

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

منوعات

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

عربي

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية