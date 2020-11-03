اشتية يُقلد ممثل الأرجنتين لدى فلسطين وسام نجمة القدس

رام الله - دنيا الوطنقلّد رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، رئيس مكتب تمثيل جمهورية الأرجنتين، ادواردو دي مايو، "نجمة القدس" من وسام القدس.جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، السيد دي مايو، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين، وتقديراً لجهده المتميز في تجسير وتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الأرجنتين وفلسطين، وتثميناً لدعم الشعب الفلسطيني في حقه بالحرية والعيش بدولته المستقلة.وتمنى رئيس الوزراء للسفير التوفيق في حياته الشخصية والمهنية.