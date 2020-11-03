شؤون فلسطينية

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد

الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن المتنافسين على الرئاسة الأمريكية لهم تكتيكات متباينة، لكن النتيجة واحدة، وستصب في النهاية لصالح إسرائيل، بمزيد من الدعم والإسناد للاحتلال، والتنكر للحقوق الفلسطينية
المشروعة.

وبين الخضري، أن ترامب وبايدن، أعلنا اللاءات الإسرائيلية الثلاثة، وهي لا للعودة لحدود الـ 67، ولا تقسيم للقدس ولا عودة للاجئين، وهو ما ينسف أي إمكانية لتكون الولايات المتحدة وسيطا نزيهاً، يسعى لحل عادل للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأشار في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، إلى أن أي إجراءات جديدة حال فوز بايدن، ستبقى محكومة بسقف اللاءات الثلاثة، وستعود القضية إلى المراوحة وإضاعة الوقت في عملية تفسح للاحتلال تنفيذ سياساته بهدوء، وحتى وجود عملية تفاوضية، قد تحدث يعني إضاعة مزيد من الوقت.

وقال الخضري: "فترة ترامب صعبة، وشهدت خطوات كبيرة، وإعلان صفقة القرن، وضم القدس، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ونقل السفارة للقدس، وكثير من التنكر للحقوق الفلسطينية"، مشدداً على أن وعد ترامب (صفقة القرن) هو امتداد لوعد بلفور، وهو منح من لا يملك لمن لا يستحق، وهو ما تكرر في الوعدين.

وأشار إلى أن ترامب، كان يعمل بكل ما يملك؛ لتصفية القضية الفلسطينية، وألا يكون أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وذلك ضمن الرؤية الإسرائيلية، مؤكداً، أن التعويل على أن أحد المتنافسين في الانتخابات الأمريكية، يكون نزيها تجاه إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني "آمال في غير محلها".

وقال الخضري: إن "كل رؤساء أمريكا على اختلاف مشاربهم لم ينصفوا شعبنا، وكانوا داعمين بكل قوة لإسرائيل، وتنكروا للحقوق الفلسطينية، ولن يتغير المشهد كثيراً اليوم".

وأكد أن الرهان على حدوث اختراق لصالح القضية الفلسطينية، "رهان خاسر" ليس له رصيد منطقي على أرض الواقع، خاصة مع التجارب السابقة، التي عاشتها القضية الفلسطينية.

وقال: "حقوقنا مقدسة ولن تضيع، لكن هذا يتطلب منا الحفاظ على وحدتنا ومقدراتنا، وأن نكون يداً وكلمة ورأياً واحداً، ووضع الخطط، لكيفية تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني".

وجدد الخضري، التأكيد على أن الرهان الوحيد الناجح، هو بالوحدة الوطنية، وتجميع كل الطاقات والإمكانيات، ووضع استراتيجية عمل وطنية، والعمل على تفعيل البعد العربي والإسلامي.

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