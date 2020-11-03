(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية



وبين المركز في رسالته، أن إصابة (81) معتقلاً فلسطينياً داخل سجن (جلبوع) بفيروس (كورونا)، نتيجة حتمية لتراخي إدارة مصلحة سجون الاحتلال في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والإجراءات العلاجية الضرورية، لمنع تفشي الوباء داخل المعتقل.



وأشار المركز، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اعتقال مئات الأسرى المرضى، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، دون تقديم أي رعاية صحية لهم في وقت يتسارع فيه تفشي وباء (كورونا) المستجد داخل المعتقلات.



وقال المركز في رسالته: إن التزايد الملحوظ في أعداد الأسرى والمعتقلين المصابين بفيروس (كورونا) داخل معتقل (جلبوع) يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك، وجود استهتار وتعمد في نقل العدوى للأسرى من خلال امتناع السجانين والمحققين عن القيام بأخذ سبل الوقاية، والتأخر المقصود في توفير المعقمات ومواد التنظيف داخل المعتقلات.



كما أوضح المركز، وجود نية مبيته وقصد لدى أعلى المستويات في سلطات الاحتلال، بإلحاق الضرر بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيراً لاحتمالية تعمد سلطات الاحتلال التصفية الجسدية لعدد من رموز الحركة الأسيرة، بمزاعم إصابتهم بفيروس (كورونا).





وفي ختام رسالته، أكد المركز، عدم ثقته بإجراءات إدارة مصلحة سجون الاحتلال، لاسيما ما يتعلق منها بفحوصات فيروس (كورونا)، وطالب بضرورة الإشراف الأممي على الفحوصات التي تجري داخل السجون، للتأكد من سلامة فحص العينات وظهور النتائج، ومطابقتها بالأسماء وتدقيقها.



وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال؛ لتوفير إجراءات وسبل الحد من انتشار الوباء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ودعا الجهات المعنية لتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للوقوف على انتهاكات إدارة مصلحة السجون لحقوق الأسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي، والشرعة الدولية.

رام الله - دنيا الوطنوجه مركز (حماية) لحقوق الإنسان، رسالة مطولة لرئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، ومدير منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أطلعهم من خلالها على آخر المستجدات المتعلقة بتفشي وباء (كورونا) داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.