مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

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رام الله - دنيا الوطن

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.



وقال مجدلاني: "إن هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف المدنيين العزل والأبرياء من أطفال ونساء، لا يقوم به إلا أعداء الإنسانية، والقوى الظلامية، التي تهدف إلى نشر الرعب والخوف، والتي تحاول إشاعة الدمار والفوضى في كافة الدول، وضرب كافة المجتمعات".



وتابع: "إن الشعب الفلسطيني، الذي يتضامن مع أهالي الضحايا، ويقدم التعازي لهم، يدرك معنى الإرهاب وعدم الاستقرار، فهو يتعرض بشكل يومي لإرهاب دولة منظم، يمارسه الاحتلال ضد أبناء شعبنا".



وتقدم مجدلاني بالتعازي للحكومة النمساوية، والشعب النمساوي ولأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.