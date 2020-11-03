شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.
ووفقا للخارطة الوبائية، فإن عدد الاصابات بالفيروس، وصل إلى 7231 إصابة.
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.
ووفقا للخارطة الوبائية، فإن عدد الاصابات بالفيروس، وصل إلى 7231 إصابة.
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