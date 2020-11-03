حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن إدانته الشديدة لحملات الاعتقال المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، وآخرها الاعتقالات المتتالية التي استهدفت عدداً من الكوادر الوطنية، وطلبة الجامعات، وطالت خلالها قيادات نسوية وطلابية، ومن ضمنهم المناضلة ختام

السعافين، إلى جانب عدد من الأطفال، الذين جرى اعتقالهم

بطرق إرهابية، ومنهم الطفل المريض أمل عرابي، مؤكداَ أن هذه الاعتقالات، وكل الممارسات الإجرامية للاحتلال، لن تنال من عزيمة شعبنا بأي حال من الأحوال.



واعتبر الحزب هذا التصعيد في حملات الاعتقال وملاحقة المواطنين وإرهابهم والتنكيل بالأسرى والمعتقلين، إمعاناً في عدوانية الاحتلال، التي تستهدف كل شعبنا وأرضه ومقدراته وحتى أحلامه، وضرباَ بعرض الحائط بكل القيم والقوانين

الإنسانية والأعراف الدولية، يؤكد أن هذه الاعتقالات وكل الممارسات الاجرامية للاحتلال الاسرائيلي، لن تنال بأي حال من الأحوال من عزيمة وإرادة شعبنا في مواصلة النضال ضد هذا المحتل الفاشي، الذي يتحمل المسؤولية الكامل عن جرائمه.



وتابع: "في الوقت الذي يتوجه فيه بنداء من أجل أوسع تحرك رسمي وشعبي فعال وموحد؛ للتضامن مع المعتقلين والأسرى وإسنادهم، فإنه يدعو القيادة الفلسطينية بكافة مستوياتها إلى استخدام وتفعيل كل أدواتها؛ لتحشيد الرأي العام الدولي ضد ممارسات الاحتلال، بما في ذلك وقف حملات الاعتقال والتنكيل التي يتعرض لها شعبنا، وضمان سلامة المعتقلين والمعتقلات وعموم الأسرى، وسرعة الإفراج عنهم، وعلى رأسهم ماهر الأخرس، الذي دخل يومه الـ 100 في الإضراب عن الطعام، وكل المضربين الذين يخوضون هذه المعركة، وكذلك الأطفال والمرضى".