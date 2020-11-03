دولي

انتشال جثة وإنقاذ 37 شخصاً بغرق قارب سياحي في تركيا

انتشال جثة وإنقاذ 37 شخصاً بغرق قارب سياحي في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء، عن خفر السواحل، أن فرق الإغاثة، قد انتشلت جثة، وأنقذت 37 شخصاً في حادث غرق قارب سياحي قبالة منطقة (ألانيا) بولاية أنطاليا.

وبحسب الوكالة، فإن الحادث الذي وقع قبل ساعات، استدعى تدخلاً سريعاً لفرق الإنقاذ، في سباق مع الزمن؛ لتقديم المساعدة لعشرات المهددين بالغرق. 

وفي العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهدت تركيا أيضاً غرق قارب صيد قبالة اسطنبول، كان على متنه 113 شخصاً، وتمكنت فرق الإغاثة حينها من إنقاذ 111 شخصاً، فيما توفي اثنان.

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